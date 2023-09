Migranti: Meloni e Von der Leyen in visita a Lampedusa

Meloni ha dichiarato: “Come avete visto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l’invito a venire qui per rendersi conto della situazione a Lampedusa. Non lo considero tanto un gesto di solidarietà verso l’Italia ma un gesto di responsabilità dell’Europa verso se stessa perché i confini dell’Italia sono i confini dell’Europa. Continuo a dire che di fronte ai flussi non risolveremo mai il problema parlando di redistribuzione. L’unico modo di affrontare seriamente il problema è fermare le partenze illegali. Questo è quello che ci chiedono i cittadini ma anche i rifugiati”.

Ad accoglierle il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e il prefetto di Agrigento Filippo Romano. La premier italiana, appena arrivata sull’isola, ha rassicurato un gruppo di persone che manifestavano, sulla volontà del governo di aiutarli ad affrontare l’emergenza in corso. “Ce la stiamo mettendo tutta – ha detto – come sempre io ci metto la faccia”. Dopo il breve colloquio con Meloni, i cittadini hanno liberato il passaggio e la delegazione si è quindi recata all’hotspot in contrada Imbriacola, per circa 10 minuti, prima di proseguire al molo Favaloro, dove ogni giorno sbarcano centinaia di migranti. Al termine della visita la presidente del Consiglio e von der Leyen hanno tenuto dichiarazioni congiunte all’aeroporto.

La premier ha poi aggiunto: “Se qualcuno pensasse che di fronte alla crisi globale in atto la questione si potesse chiudere così prenderebbe un abbaglio. Siamo a una portata tale di flussi che se non lavoriamo tutti insieme saranno investiti prima gli stati di frontiera e poi tutti gli altri. È un problema che coinvolge tutti e da tutti va affrontato e la presenza della von der Leyen è un segnale di consapevolezza”.

Sulle migrazioni illegali la presidente del consiglio si è espressa in questo modo: “servono soluzioni serie, complesse, durature e che tutti lavorino nella stessa direzione: non avrebbe senso che una parte si impegna per trovare soluzioni e un’altra parte che per ragioni ideologiche si impegna per smontarle. Credo anche, e ne parleremo in settimana, che un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia assolutamente necessario”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della visita a Lampedusa svolta insieme alla presidente del Consiglio Giorgio Meloni ha dichiarato: “Per me è molto importante essere qui oggi” insieme alle autorità italiane. “Quella dell’immigrazione illegale è una sfida europea che richiede una risposta europea”. Poi ha aggiunto: “Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti”.

Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi dei migranti. Sull’isola di Lampedusa, come apprende l’Adnkronos, nella settimana dall’11 settembre a questa mattina sono sbarcati complessivi 11.560 migranti. Nello stesso periodo sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi.