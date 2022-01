Morto nella notte ad Aviano David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Solo ieri era trapelata la notizia del ricovero in un ospedale italiano dell’ex giornalista Rai per una disfunzione grave dell’apparato immunitario, poi nella notte è stata ufficializzata quella della sua morte dal suo portavoce Roberto Cuillo. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo dal 2019, è deceduto a 65 anni di età, al termine di una prolungata degenza durata 15 giorni.

Dalle agenzie di stampa nazionali si apprende che Sassoli era stato ricoverato lo scorso 26 dicembre 2021, in regime di massimo riserbo. E’ spirato in data 11 gennaio, dunque, all’una e 15 di stanotte, in una struttura ospedaliera specializzata in cure oncologiche ad Aviano (Pordenone), in Friuli.

Toscano di origine (era nato a Firenze), lo scorso settembre aveva affrontato una grave forma di polmonite dopo un’infezione da salmonella, ma sembrava si fosse pienamente ripreso. Lascia la moglie e due figlie. Nelle prossime ore saranno rese note la data e il luogo del funerale. Già dalle prime ore di stamattina cominciano ad arrivare i commenti da parte degli esponenti della politica italiana e internazionale.

Solo ieri il tweet dello stesso portavoce, a cui avevano fatto seguito numerosi messaggi di incoraggiamento rivolti a 65enne dell’ex giornalista e conduttore televisivo poi passato alla politica, nelle fila del Partito Democratico, a partire dal 2009 anno della sua prima elezione come deputato europeo. “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero – questo il testo completo diffuso ieri sera – si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale è cancellata.”