Previsioni meteo 11-13/01, tempo soleggiato con clima tipico invernale

SITUAZIONE GENERALE

Nuovi afflussi freddi dall’Europa orientale continuano ad interessare il nostro territorio mantenendo basse le temperature a tutte le quote. Sono correnti secche che mantengono limpidi i cieli e assenza di nebbia sulle nostre pianure.

MARTEDI 11 GENNAIO

Sarà una bella giornata di sole sul Vicentino, nella prima mattinata però gelate diffuse sulle pianure del Medio-basso Vicentino, mentre in pedemontana ci sarà qualche grado in più causa venti di caduta dalle Prealpi.

MERCOLEDI 12 GENNAIO

Cielo sereno la mattina. Nel pomeriggio ci saranno delle velature di passaggio. Temperature minime in lieve calo. Estremi termici in pianura tra -3 e +8°.

GIOVEDI 13 GENNAIO

Soleggiato la mattina su tutta la provincia. Nella seconda parte della giornata nubi alte in transito da nord est. Le temperature in pianura non subiranno variazioni di rilievo, mentre in montagna ci sarà un timido aumento.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Sì rafforza l’alta pressione sul centro Europa. Questo determina un aumento termico in quota anche sul nostro territorio, soprattutto tra venerdì e sabato, mentre da domenica le temperature saranno nuovamente in calo. Nel fine settimana con l’effetto dell’inversione termica potranno tornare nebbie e foschie in pianura.