Politici No Green Pass: respinti due deputati in Sicilia. Sospesa la senatrice Granato a Palazzo Madama

Il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che i senatori che rifiuteranno di esibire il Green pass non potranno più entrare a Palazzo Madama e nei palazzi adiacenti che fanno capo al Senato e verranno sospesi per 10 giorni, così come è stato deciso per la senatrice.

ha rifiutato di mostrare il certificato verde, maprendendo parte alla seduta della Commissione Affari costituzionali, che era stata organizzata proprio per esaminare il decreto che estende l'obbligo del certificato verde a tutti i posti di lavoro. “Quando sono fuori dal Senato per rispettare tutte le regole cui sono sottoposti anche gli altri cittadini, lo esibisco. Ma nel luogo deputato alla rappresentanza dei cittadini,, oltretutto derivante da un decreto – sottolinea la Granato – un atto unilaterale del governo che ancora non è stato convertito in legge e che adesso il Parlamento sta discutendo”.