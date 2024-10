Regionali in Liguria, Bucci vince per un soffio. Orlando tradito dal M5s

Dopo un testa a testa durato ore, la vittoria è arrivata in tarda serata, con uno scarto di qualche migliaio di voti rispetto all’ex ministro Andrea Orlando, candidato per il centrosinistra. Esulta il centrodestra che rivendica un risultato portato a casa tra alti e bassi, che pure restituisce una Liguria spaccata a metà. Il Pd fa infatti incetta di voti e sfonda nel centro levante, a partire da Genova, e poi nello Spezzino. Altri territori come il Savonese e l’Imperiese mostrano invece una forte connotazione di centrodestra, anche grazie all’impegno di Claudio Scajola in campagna elettorale.

Il testa a testa tra i due, finisce 48,81% contro 47,32%. Quando sono le 21 passate, resosi conto della sconfitta, Orlando chiama il suo avversario per complimentarsi e augurargli buon lavoro. “Abbiamo pagato qualche problema di troppo del campo largo“, è l’analisi del candidato di centrosinistra che invita i suoi a riflettere su un risultato che deve comunque incoraggiare: “Sapevamo di dover contrastare un sistema di potere forte e arroccato – sono le sue parole – ma le forze del centrosinistra hanno collaborato bene. Ringrazio per il voto diretto alla mia persona: circa diecimila preferenze”.

Il Pd porta a casa un risultato che supera di gran lunga le stime ed è primo partito nella Regione. Questo il quadro: il Pd è al 28 per cento dei consensi, seguito da FdI al 14,8, dalla lista civica che sostiene il neogovernatore al 9,4, dalla Lega all’8,5, da FI al 7,9, da Avs al 6,2, Orgoglio Liguria al 5,7%, Orlando presidente al 5,4 e il MS al 4,6 per cento, un risultato, più che dimezzato rispetto al 10,2 per cento delle europee e al 12,7 delle politiche del 2022. Un calo drammatico per la forza politica che non ha retto le accese polemiche interne delle ultime settimane tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo (che ha anche ammesso di non essere andato a votare).

Soddisfazione di Giorgia Meloni che tira un sospiro di sollievo e parla di conferma della fiducia da parte dei cittadini: “Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative delle persone che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”, scrive sui suoi canali la premier che nel weekend è andata chiudere la campagna elettorale ligure. Con la guida di Bucci, continua Meloni, “la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri”. Anche il vicepremier Antonio Tajani si congratula con il neogovernatore parlando di una “vittoria del buon governo”.