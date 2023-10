Torino, Mattarella al Festival delle Regioni e province autonome: “Le Regioni sono la colonna vertebrale del nostro Paese”

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, oltre che presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato che le Regioni hanno chiesto al governo di incrementare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con la prossima Legge di Bilancio, al fine di realizzare un’efficace, innovativa e sostenibile programmazione sanitaria, muovendosi nella direzione di un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e dell’efficienza del sistema nel suo complesso per andare incontro alla domanda e ai nuovi bisogni di salute, cresciuti dopo la pandemia. oltre che presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato che le Regioni hanno chiesto al governo di, al fine di realizzare un’efficace, innovativa e sostenibile programmazione sanitaria, muovendosi nella direzione di un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e dell’efficienza del sistema nel suo complesso per andare incontro alla domanda e ai nuovi bisogni di salute, cresciuti dopo la pandemia.

E intanto il presidente della Repubblica Mattarella sulla Stampa dichiara:. Gli assi principali del Pnrr per dare impulso alla crescita sono digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, coesione sociale. Sfida importante – sottolinea il capo dello Stato – che dovrà produrre cambiamenti virtuosi col concorso di tutte le istituzioni.. Vorrei sottolineare come qui, in una città che parla della storia d'Italia, si stia dando un messaggio di grande significato:. E questa è un'occasione per bilanciare questo messaggio di unità con l'Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese”.