“Festival dell’acqua e della carta” al via: quattro giorni di eventi celebrano l’oro blu della valle

Attesa come anticipo di un’estate già pronta ad entrare nel vivo, prenderà il via domani la quinta edizione del “Festival dell’Acqua e della Carta”, la manifestazione con la quale il comune di Arsiero celebra le ricchezze naturali del suo territorio. La kermesse, finanziata dal Bando PNRR – Bando dei Borghi all’interno del progetto “Palazzo di Carta”, godrà anche per l’edizione 2025 di quattro giornate ricche di musica, arte, spettacolo, cultura e divertimento.

Gli eventi tutti gratuiti, pensati per la partecipazione di grandi e piccini, si svolgeranno tra Contrà Pria, Cartiera Rossi e quest’anno anche a Pra’ de Canaletto di Arsiero dal 12 fino al 15 giugno. L’evento di apertura del festival che darà il via alle danze domani sera presso la Cartiera Rossi di Via Perale, è affidato a “Torrenti e fontane di Arsiero: luoghi della memoria, luoghi dell’incontro”. Protagonisti ragazzi dell’Istituto Comprensivo “P. Marocco” che racconteranno attraverso un docu-film l’importanza dell’acqua per il nostro territorio. Concluderanno la serata i “FuoriTempo”, allievi dell’Accademia Musicale di Arsiero assieme ai giovani della banda Cittadina “G. Rossi” con un’entusiasmante programma tutto da gustare e accompagnare col canto. Venerdì 13 giugno torna invece l’appuntamento “La voce del Fiume” con nuovi allestimenti scenografici, atmosfere suggestive e originali contest per raccontare la consistenza invisibile dell’acqua dove, al termine della passeggiata, fiori di carta biodegradabili sbocceranno magicamente all’interno delle insenature naturali e acquatiche della Pria. Il ritrovo è previsto per le ore 17.15 e ancora alle 17.45 a Contrà Pria.

Sabato 14 giugno, un doppio appuntamento: nel pomeriggio in Piazza F. Rossi dalle 16 alle ore 18, laboratori con la carta crespa aperti ad adulti e bambini con l’obbiettivo di creare una ghirlanda di fiori per iniziare un nuovo record da battere di anno in anno. Alle ore 21, invece, presso Prà de Canaletto in Via Perozza, 300 candele illumineranno le abili mani di Silvia Carta, al pianoforte, e la voce della soprano Aline Carraro in un’emozionate esibizione con musiche di Einaudi e Morricone. Si chiude domenica alle 17 nella sala Conferenze delle ex Scuole Elementari di Piazza F. Rossi con la presentazione del libro di Germano Zuccollo “L’acqua racconta. Storie e immagini della Val D’Astico e oltre”. Un’occasione per ascoltare aneddoti e storie di vita dei paesi della valle legati appunta dal prezioso oro blu: acqua che scorreva nei lavatoi e rallegrava tra ciacole e canti dei toseti, le donne che risciacquavano la biancheria fresca di lissia, a quella che diventa ghiaccio per la giassàra del paese.

