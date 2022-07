Verso le elezioni. Letta: “Rottura con il M5S”. Brunetta contro Forza Italia

La campagna elettorale balneare si accende giorno dopo giorno. Accuse durissime al suo ex partito da parte di Renato Brunetta che intervistato da Lucia Annunziata su Rai 3 a “In mezz’ora” a proposito della scelta di Forza Italia di non votare la fiducia a Mario Draghi ha detto: “Nulla abbiamo saputo, una decisione presa alle nostre spalle. E’ stato un atto di irresponsabilità motivato da un opportunismo temporalistico. Una valutazione di tipo opportunistico. Salvini vedeva deteriorare il suo consenso mese dopo mese, Forza Italia non si espandeva, la Meloni cresceva. Hanno preferito non pagare il costo del governo ma farlo pagare agli italiani”.

Sempre nella trasmissione di Lucia Annunciata, pesanti anche le parole del segretario dem Enrico Letta che annuncia la rottura elettorale con il M5S. Enrico Letta ha detto: “Con la caduta di Draghi credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana e credo che le nostre istituzioni, la nostra politica, escano molto ammaccate.Questa maggioranza era unica e irripetibile, perché con Salvini mai più. Ma andava fatto per il bene del Paese, con l’occasione eccezionale di avere Draghi come presidente del Consiglio. La rottura dal Movimento 5 Stelle in queste elezioni è irreversibile”.

Salvini e Calenda. Il leader della Lega Salvini ha annunciato: “Il centrodestra è unito, chi avrà più voti indicherà il premier”. Carlo Calenda invece su Twitter ha scritto: “Il programma che verrà presentato domani da Azione e +Europa è rivolto a tutte le forze politiche e personalità democratiche e europeiste, che non hanno fatto cadere Draghi. Siamo aperti a discuterne con tutti. Non è un aut aut. Solo un invito ad affrontare questioni vere più che alchimie”. Intanto le primarie in campo progressista in Sicilia incoronano l’eurodeputata Pd Caterina Chinnici, che precede la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia del Movimento 5 stelle.

