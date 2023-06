Vertice Ue in Moldova, la premier Giorgia Meloni: “Italia sostiene l’Ucraina”

L’evento intende dare un forte messaggio a Mosca. Il summit non ha previsto conclusioni scritte ed è stato focalizzato principalmente su tre argomenti: la sicurezza, l’energia e la mobilità. Il presidente ucraino Zelensky è stato il primo leader ad arrivare al Mimi Castel. La sua partecipazione è rimasta top secret fino all’ultimo. E sull’ipotesi di un vertice su un piano ucraino per la pace, lo stesso Zelensky ha anticipato: “Lo stiamo organizzando”.

La Comunità politica europea è una piattaforma di discussione sul futuro dell’Europa, creata lo scorso anno su iniziativa del presidente francese Macron, nel contesto della guerra in Ucraina. La piattaforma di coordinamento politico non sostituisce alcuna organizzazione, struttura o processo esistente e non mira a crearne di nuovi in questa fase. Alla prima riunione della Comunità politica europea nell’ottobre 2022 a Praga, i leader hanno discusso principalmente di questioni di pace e sicurezza, in particolare della guerra della Russia in Ucraina e della crisi energetica. I prossimi incontri della Comunità politica europea si svolgeranno in Spagna e nel Regno Unito.

Chi partecipa. A questo secondo incontro della Comunità politica europea sono invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo, provenienti dagli Stati membri dell’UE27 + Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito. Sono invitati anche il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Parlamento Europeo.



L’Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha spiegato: “L’Europa non è solo un club, non è solo regole e interessi, ma soprattutto e prima di tutto, è una civiltà fondata sull’idea che gli uomini siano liberi e uguali, valori da cui dipendono idee come solidarietà, sussidiarietà’, stato di diritto”. “Aiuteremo l’Ucraina finché sarà necessario”, ha poi ribadito, ricordando che Zelensky “difende la nostra sicurezza e il diritto internazionale”. E ha anche aggiunto: “Dobbiamo ricordare le relazioni con i nostri partner globali come l’Africa”, risolvendo “problemi come l’immigrazione clandestina”. Meloni è poi ripartita da Chisinau per tornare a Roma.