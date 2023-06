Tamponamento fra tre veicoli in A4: uno prende fuoco. Pompieri in difficoltà a farsi strada. Coda di 11 km

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente in autostrada A4 fra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione di Venezia intorno alle 15,45: nel tamponamento fra un’auto e un furgone, una Lancia Y ha preso fuoco.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le gallerie, in direzione di Venezia: i pompieri accorsi da Vicenza, hanno raggiunto con non poche difficoltà per la galleria completamente occupata delle auto il luogo dell’incidente, spegnendo le fiamme che hanno distrutto l’utilitaria che ha tamponato il furgone. Ferita la conducente della Y: la donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita in ospedale.

Illese le due persone che viaggiavano nel piccolo furgoncino che è stato tamponato. Sul posto il personale ausiliario della società Brescia-Padova e la polizia stradale. A causa dell’incendio si sono formate lunghe code con notevoli ripercussioni sul traffico autostradale: si sono creati ben 11 chilometri di coda fra lo svincolo di Montebello e quello di Vicenza Est.