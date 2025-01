Zelensky al Colle, Mattarella: “Inalterato il nostro sostegno a Kiev”

...caricamento in corso...

Il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto ieri dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Nell’incontro che è durato circa 45 minuti e si è discusso del supporto alla difesa ucraina, della conferenza internazionale sulla ripresa del Paese che si terrà in Italia quest’estate, del coordinamento degli sforzi internazionali per raggiungere la pace e dell’integrazione euro-atlantica.

La premier ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura. Anche l’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha assicurato il sostegno dell’Ue all’Ucraina anche se gli Stati Uniti dovessero cessare il loro impegno mentre il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sta invece bloccando un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 3 miliardi di euro.

Oggi l’incontro di Zelensky con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione russa – dice Mattarella – Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro stato, lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa”.

La replica del presidente ucraino: “Apprezzo la visione positiva dell’Italia nei confronti dell’integrazione dell’Ucraina nell’Ue e nella Nato in quanto componenti essenziali di un più ampio sistema di sicurezza europeo” ha dichiarato Zelensky, sottolineando grande gratitudine per il fermo sostegno dell’Italia all’Ucraina e per la sua posizione chiara e di principio riguardo a una pace giusta e duratura.