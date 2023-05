Calciolandia di Denis e Chiara: da vent’anni il punto di riferimento a Schio per i giovani calciatori

Il mondo del calcio è in continuo mutamento, sta diventando sempre più tecnico e l’abbigliamento sempre più sofisticato. In un mercato così competitivo i piccoli negozi fanno fatica a resistere e a tenere testa alle vendite online dei grandi marchi.

‘Calciolandia’ è un piccolo negozio di abbigliamento calcistico in centro a Schio, gestito da Denis Agostini e Chiara Sbalchiero, marito e moglie appassionati da sempre del proprio lavoro. Ospiti alla trasmissione Startup di Radio Eco Vicentino, raccontano come è nata questa loro attività: “Calciolandia nasce nel dicembre 2003: eravamo molto giovani; quest’anno la nostra attività compie vent’anni. Una volta questo sport era il più gettonato in assoluto, ma in questi ultimi anni c’è stato un calo, sia per le carenze di nascite sia perché molti ragazzi si dedicano ad altre discipline sportive. Noi abbiamo cercato di mantenere il passo avendo da sempre un occhio di riguardo per il cliente, soprattutto con i ragazzi, che negli anni sono diventati genitori e ora portano i loro figli nel nostro negozio”.

Fare il commerciante in questo settore è diventato sempre più complicato. Ad esempio, grandi marchi sportivi come Nike hanno deciso di vendere i prodotti esclusivi più alla moda solamente online o nei loro store, lasciando ai piccoli negozi quelli più commerciali: “Noi riusciamo ancora ad avere i grandi marchi, ma accontentare tutti non è affatto facile – spiegano i titolari di Calciolandia – la cosa più difficile è mettere d’accordo l’esigenza del ragazzo con il portafoglio del genitore e soprattutto avere la merce per accontentarli”.

Ascolta “Il mondo di Calciolandia” su Spreaker

Da Calciolandia si può trovare tutto quello che riguarda il mondo del calcio e del calcetto: dalle scarpe, ai palloni, al vestiario: “L’emozione più grande nel nostro lavoro è vedere la gioia dei bambini quando entrano nel nostro negozio per acquistare un paio di scarpe – racconta Chiara -: vogliamo che si sentano a casa, coccolati, e allo stesso tempo che vivano un’emozione. Questo per noi è fondamentale”.

I proprietari tengono molto al tema della sostenibilità e del riciclo: “Per tutti coloro che ci riportano le scarpe vecchie, noi applichiamo uno sconto sul nuovo paio – spiega Denis -, la cosa importante è che le scarpe usate andranno donate in beneficenza ai ragazzi di paesi africani”.

Chiara e Denis inoltre organizzano eventi dedicati al mondo dello sport: “Il 4 maggio alle ore 20, ci sarà un evento importante: ‘S2 Sport Sano’ al Faber Box di Schio – conclude Denis – una serata dedicata all’importanza di una giusta preparazione e di una sana alimentazione per l’attività sportiva. Parteciperanno una dietista e un preparatore sportivo del Venezia Calcio: l’evento è completamente gratuito e rivolto a tutti i ragazzi e genitori che amano lo sport”.