È il forno il “re” delle pizzerie Da Pino e Pizzalonga Away

Non sono solo le materie prime eccellenti e la decennale esperienza del suo fondatore a rendere uniche le pizze delle pizzerie Da Dino e Pizzalonga Away. Ma è anche e soprattutto lo “speciale” forno a legna in cui vengono cotte sapientemente. Ideato e brevettato dal titolare Giuseppe “Pino” Giordano in persona è il segreto della croccantezza e della leggerezza della pasta. Studiato nei minimi dettagli e realizzato con materiali naturali refrattari è un forno rotante che assicura una cottura omogenea e senza bruciature.

Questo perché la pizza non viene mai spostata, ma a girare è proprio il piano forno. Un piccolo capolavoro di ingegneria che viene utilizzato in tutte le pizzerie Da Pino e Pizzalonga Away in Veneto e in Friuli. A cupola, come vuole la tradizione, questo forno è una sorta di tempio che porta con sé la sacralità dell’arte del “saper fare” la pizza. Lo sa bene Pino che ne ha fatto il punto di forza del suo inconfondibile impasto. Altra importante caratteristica di questo unico forno è il fatto che per funzionare necessita di una quantità di legna inferiore rispetto ad altri modelli. Oltre ad assicurare una cottura perfetta della pizza da assaporare fino all’ultimo morso, dunque, non trascura il rispetto per l’ambiente.