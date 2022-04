12/22 Voci in onda: le ville vicentine, l’Hindu Kush e giochi d’acqua all’Eurovision Song Festival

Buon venerdì a tutti gli amici di Radio Eco Vicentino,

Manca poche ore all’inizio del tanto atteso weekend! Vi invitiamo a dare il via alle danze del fine settimana insieme alla Giulie che vi aspetta per una nova puntata di Drive Magazine, il programma di sole belle notizie in onda dalle 18 alle 19 ogni venerdì. Rimarremo con voi anche durante il weekend con tanti programmi come l’Eco Del Mattino, l’almanacco speciale di Ivano Visonà in diretta ogni giorno dalle 11 a mezzogiorno.

Se vi siete persi le storie e gli ospiti di questa settimana non preoccupatevi, potrete riascoltare tutti in nostri podcast sul nostro sito oppure riascoltare i programmi in replica durante il weekend consultando il nostro palinsesto qui. Andiamo adesso a scoprire chi sono stati gli ospiti che hanno varcato la soglia del nostro studio.

Acqua ed elettricità un incontro alquanto esplosivo tanto quanto la puntata di StartUp di questa settimana. Il nostro ospite Alberto Piccolo di Officine Group porterà la sua conoscenza di giochi d’acqua, fontane e piscine sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino. L’azienda vicentina ha un vinto un prestigioso bando della Rai per la costruzione della scenografia del palco del festival europeo. Come faranno i nostri eroi a gestire svariati metri cubi d’acqua in un ambiente chiuso alla mercè dei cavi elettrici? Scoprite questo ed altro ascoltando il podcast.

Appuntamento immancabile quello di Music Arouond con Silvia, la trasmissione che ci porta a zonzo per il mondo attraverso la musica. Non solo due ore di grandi successi ma anche novità musicali del panorama cantautore italiano. Ospiti di questa settimana Henry Beckett con il suo ultimo singolo “A Boy Needs to Grow” e Sesto che presenta il suo brano “Meri”.

Se a Silvia piace girovagare con la musica altri nostri ospiti preferiscono viaggiare con corde, picconi e rampini. Tarcisio Belló è un alpinista scrittore che, insieme ai suoi compagni, ha esplorato le maestose valli a nord del Pakistan permettendo anche la mappatura di montagne ancora sconosciute all’uomo otre ad aver scalato vette famose come l’Everest e il K2. Una vita di cordata a 8000 metri di altitudine raccontata a Parlami di Te e che ha ispirato una serie di racconti tra cui “Il Coraggio dei Sogni”, ultimo libro dello scrittore che, grazie alle vendite, sta finanziando un progetto per la costruzione della prima scuola di alta montagna del Pakistan che verrà dedicato a Cristina Castagna, giovane alpinista vicentina scomparsa nel 2009 sul Broad Peak.

Se l’escursionismo alpino e i viaggi in capo al mondo non fanno per voi allora L’Eco Dei Comuni è il programma che vi permette di scoprire luoghi meravigliosi che si trovano a due passi da casa. Oggi è la volta della Villa Da Schio a Castelgomberto, un complesso costruito dalla Famiglia Piovene nella seconda metà del 600 che oggi costituisce una location mozzafiato sia per eventi privati ma anche un luogo dove trovare ospitalità. A parlarcene Giovanni Da Schio, proprietario pro tempore anzi, custode del complesso che fa parte anche del gruppo delle Dimore Amiche del Veneto.

Prima di salutarvi, il trio di Fogolare Veneto vi proporne una ricetta con una delle pietanze primaverili d’eccellenza: l’asparagina o asparago selvatico che da febbraio fino all’estate cresce in quasi tutta Italia in particolare nelle zone asciutte e in terreni di località costiere caratterizzate da suolo moderatamente ricco di sostanze nutritivi. Ecco per voi un piatto delizioso che porta in tavola i sapori della primavera: le crespelle ripiene di asparagina.

Come sempre, tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall'App Store o Google Play.