4/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buon pomeriggio a tutti! Si è conclusa un’altra settimana entusiasmante negli studi di Radio Eco Vicentino ma cosa avranno combinato i nostri giornalisti e speaker?

Alcuni in redazione vivono secondo il detto “è alla mattina che si riempie la manina”. Loro sono i nostri galli che si alzano alle prime luci dell’alba e che oltre a darvi il buongiorno, secondo la scienza, vivranno più a lungo. Sto parlando non solo della redazione dell’Eco Vicentino ma anche di Ivano Visonà, in onda tutti i giorni con l’Eco del Mattino, l’almanacco di Radio Eco Vicentino. Altri invece sono proprio degli animali notturni, colmi di energia per intrattenervi prima del crepuscolo. Ogni venerdì dalle 18 alle 19 la civetta Giulia vi aspetta per l’aperitivo in compagnia della redazione a Drive Magazine, un ora con gli ultimi aggiornamenti di cronaca e le notizie più belle del web.

Questa settimana, la direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo a “Parlami di Te” ci ha fatto “sbloccare un ricordo” invitando i Gattoncini, un gruppo di vicentini di tutte le età appassionati al “leg godt” o il giocare bene in danese, conosciuto a livello internazionale come “Lego”. A rappresentarli il giovane Nicola Fiorio che ci ha raccontato l’ultima impresa del gruppo: la riproduzione in scala della Basilica Palladiana, un progetto di più di 60 mila pezzi che li ha impegnati per più di 600 ore tra costruzione e progettazione in loco per capire quali combinazioni di lego utilizzare per riprodurre anche i più piccoli dettagli della grande opera di Palladio.

Ascolta “Nicola Fiorio dei Gattoncini, il gruppo appassionato di lego che ha realizzato una riproduzione della Basilica Palladiana” su Spreaker.

Abbiamo poi scoperto che proprio vicino al capoluogo della nostra provincia termina quella che durante la Prima Guerra Mondiale era conosciuta come l’Ortogonale 1, una linea difensiva che partiva da Campogrosso, ai piedi del Sengio Alto, e percorrendo la dorsale tra Valli del’Agno e del Leogra terminava a Monteviale, alle porte di Vicenza. Una strada centenaria che racconta la storia dei tempi oscuri della prima guerra e che, al giorno d’oggi, ritorna ad essere percorribile grazie all’intervento dell’Associazione Ortogonale 1. Ce ne hanno parlato a “L’Eco dei Comuni” il coordinatore e presidente dell’associazione Roberto Besco e la guida alpina Paolo Asnicar.

Ascolta “Roberto Bresco E Paolo Asnicar, sulle tracce dell’Ortogonale 1” su Spreaker.

Cresciuto tra i fornelli e il buon cibo, l’ospite di Start Up di questa settimana sa il fatto suo riguardo a vivere la vita con gusto. Mirko Froncolati, ben conosciuto per l’attività di famiglia Gimmi Ristorazione e Banquetin a Schio, ha lanciato proprio in questi giorni il suo nuovo progetto Daba Box. Un’idea nata durante il lockdown che mira a soddisfare in modo sano e gustoso qualsiasi palato grazie ad un’attenta selezione di alimenti genuini e ricchi di macronutirenti che vanno incontro alle esigenze energetiche del singolo. Daba Box offre una serie di pasti monoporzione, salutari e bilanciati che arrivano direttamente nelle case dei clienti. Sarà questo il futuro della ristorazione? Scopritelo ascoltando il podcast.

Ascolta “Mirko Froncolati – Daba Box” su Spreaker.

San Valentino è alle porte e sappiamo bene che questo fine settimana sarà dedicato all’amore. Il team di “We Love Italia” ha proposto per due ore le canzoni d’amore più belle di sempre e ha lasciato spazio ai messaggi e le dediche degli ascoltatori. Una puntata romantica dove la musica ha aiutato a smascherare quello che il cuore tiene nascosto.

Ascolta “San Valentino” su Spreaker.

Se la dedica alla radio non ha riscosso successo con la vostra cotta allora fate breccia nel cuore del vostro amore seducendone prima il palato. Lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi hanno la ricetta perfetta per voi: lo chantilly alle fragole. Come si fa a dire di no alla morbidezza del pan di spagna imbevuto in una dolce e afrodisiaca purea di fragole il tutto accompagnato da una soffice panna montata?

Ascolta “Chantilly Alle Fragole – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Vi siete mai chiesti come nascono i capolavori? Qualche volta sono frutto del caso, prodotti della fortuna e dell’ingegno mentre alte nascono in circostanze inconsuete. È il caso di una delle canzoni più famose al mondo: “What a wonderful world”, interpretata da Louis Armstrong. Il brano parla della pace tra i popoli, chi si sarebbe immaginato che è stato registrato dopo una lite in studio? Scoprite questi e altri aneddoti a “Storie di Musica”, le pillole musicali disponibili sulla nostra app che raccontano i retroscena della nascita delle canzoni che hanno cambiato la storia della musica.

