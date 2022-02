Il broccolo fiolaro a nozze con la pizza: le tre proposte di Pizzalonga Away e pizzeria Da Pino, in esclusiva per il vicentino

La pizza sposa il broccolo fiolaro. Succede dal prossimo fine settimana, nella pizzeria Da Pino a Vicenza e nei cinque take away Pizzalonga Away di Bassano de Grappa, Arzignano, Thiene, Valdagno e Vicenza.

Varietà inserita nell’elenco dei prodotti tipici veneti, il broccolo fiolaro è un ortaggio delle colline di Creazzo e si chiama così perché si utilizzano i germogli inseriti lungo il fusto della pianta, conosciuti con il termine dialettale di “fioi” (ossia figli): insieme alle foglie più giovani essi sono la parte migliore per l’utilizzo in cucina. Questo ortaggio cresce al meglio nelle cosiddette “terre bianche”: un terreno di tipo calcareo-sabbioso che consente il corretto equilibrio di sostanze nutrienti che la pianta custodisce. La raccolta in campo deve avvenire dopo le prime gelate: per difendersi dal freddo, infatti, la pianta limita i processi biologici e aumenta la concentrazione di sali e zuccheri, esaltando così il suo sapore e rendendo i germogli e le foglioline più piccole molto tenere.