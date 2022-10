A Castiglion Fiorentino in mostra 35 quadri di Edoardo Bennato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 18 ottobre , presso il museo di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, è stata inaugurata la personale di opere di Edoardo Bennato, in presenza del sindaco della città Mario Agnelli, e di un folto gruppo di giovani studenti delle scuole castiglionesi.

Le opere, in tutto 35, sono nate dall’esigenza di rendere complementari musica ed arte, e ritraggono scene di vita come i venditori in spiaggia e giovani madri sulla spiaggia, a colori e in bianco e nero, disegni e pitture su tela. Spiega Bennato: “Pare impossibile che alla nostra latitudine e nel 2022 si parli ancora di guerra. Il messaggio prioritario è quello di eliminare le differenze nel mondo tra paesi occidentali e paesi asiatici e di altre zone o non ne verremo mai fuori. I migranti descritti nei miei quadri rappresentano il cammino della famiglia umana in tutti questi secoli. Non ci sono diverse razze ma solo una razza che si è diversificata nel corso della storia”.

La mostra sarà in programma fino al 30 ottobre.