Queen: ecco la pubblicazione dell’inedito con Freddie Mercury

Roger Taylor e Brian May dei Queen lo avevano svelato qualche mese fa, in un’intervista: “Abbiamo trovato una piccola chicca di Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati”. Si tratta di una canzone inedita incisa dal gruppo alla fine degli Anni Ottanta con Freddie Mercury. E adesso, i Queen hanno annunciato la sua pubblicazione.

Il brano, intitolato “Face it alone”, vede la luce il 13 ottobre, ed è una delle canzoni realizzate durante le sessioni di registrazione dell’album “The Miracle”, pubblicato nel 1989.

Nella stessa intervista, il batterista e il chitarrista dei Queen avevano spiegato: “Si nascondeva lì in bella vista. L’abbiamo ripreso molte volte e abbiamo pensato: ‘Oh no, non riusciremo a salvarlo’. Ma il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: ‘Ok, possiamo fare questo e questo’. È stato come cucire insieme dei pezzi. È bellissimo. È commovente. È un pezzo molto appassionato”.