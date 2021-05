Arriva Popster, la piattaforma di consulenze e feedback per i musicisti dai migliori artisti italiani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Immagina di poter contattare il tuo idolo per ricevere un commento o feedback sul tuo nuovo progetto musicale. Da oggi è possibile grazie a Popster, una piattaforma che mette in contatto artisti emergenti e appassionati di musica con i migliori artisti italiani come il bassista e chitarrista degli Afterhours Roberto Dell’Era e Xabier Iriondo o il tastierista Antonio Aiazzi dei Litfiba.

Attraverso dirette live, video brevi e altre modalità, per la prima volta, artisti italiani di alto livello copriranno il luogo di insegnanti e mentori per tutti coloro che hanno bisogno di suggerimenti, dritte e spunti per progetti musicali già avviati o ancora nel cassetto.