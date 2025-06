Lucciole come lanterne, gara di corsa, lettura in silenzio e rally dei careti: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altro weekend, altro variegato menù di eventi ai quali attingere. Anche il fine settimana che va da oggi a domenica 29 giugno, infatti, sarà pieno di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. E puntualmente, di conseguenza, torna l’appuntamento con “Festa Italiana“, la rubrica di Radio Eco Vicentino che, con le voci di Gianni Manuel e Martina Polelli, si occupa di riepilogare le manifestazioni più interessanti in programma nel Vicentino.

Si parte da Asiago, dove, oggi 27 giugno, l’iniziativa “Lucciole per lanterne” offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere un’avventura tra boschi e prati alla luce del tramonto. A Treschè Conca di Roana invece, sempre nella serata di oggi, torna la Conca Stuparich Run. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa e della natura, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione.



Altro ritorno, sempre a Treschè Conca di Roana, sarà quello della tradizionale Sagra di San Luigi, in programma da oggi a domenica 29 giugno. In quel di Posina, domani 28 giugno, i giovani dagli 11 ai 18 anni avranno l’occasione di partecipare all’escursione dal titolo “Il silenzio del bosco e delle contrade“.

A Valdagno, domani 28 giugno, l’appuntamento è con il Summer Silent Reading Party. Un’opportunità di riscoprire il piacere della lettura in silenzio. A Poleo di Schio invece, domenica 29 giugno, torna, per la sua dodicesima edizione, il Rally dei Careti, alla quale parteciperanno “intrepidi piloti” provenienti da tutto il Vicentino e da molte città del nord Italia.

A San Lazzaro di Bassano del Grappa, domani 28 giugno, si terrà la decima Camminata dei sapori sotto le stelle. In quel di Lugo di Vicenza, domenica 29 giugno, avrà luogo un’escursione tra boschi e panorami mozzafiato, passando attraverso i campi di lavanda in fiore.

Particolarmente ricco, e non potrebbe essere altrimenti, il “menù” delle sagre. Si va dalla Grande Sagra dei Santi Pietro e Gaetano a Monticello Conte Otto alla Sagra di San Pietro a San Pietro Valdastico. Alle quali si aggiungono Isola Live Festival a Isola Vicentina, la Sagra di Valle a Castelgomberto, la Sagra di San Pietro a Castana di Arsiero e la Festa del toro allo spiedo a San Tomio di Malo.

Gabriele Silvestri

