Notte Bianca, Giro del Medio Brenta, Santa Run e Luglio Velese: ecco gli eventi del weekend

Anche il primo weekend di luglio, come quelli che l’hanno preceduto, sarà pieno di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Le proposte sono così tante che può essere difficile orientarsi e fare una scelta. Niente paura perché, come d’abitudine, Radio Eco Vicentino viene in soccorso. Gianni Manuel e Martina Polelli infatti, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma nel Vicentino per il fine settimana che va da oggi, venerdì 4, a domenica 6 luglio.

A Vicenza, da oggi a domenica 6 luglio, le principali location del centro storico faranno da sfondo alle molte proposte in cartellone per la Notte Bianca. A Lonigo invece, questa sera, l’appuntamento è con il primo dei quattro tradizionali “Venerdì di luglio“, all’insegna di musica, gusto e cultura.



Arzignano, domani 5 luglio, ospiterà il laboratorio creativo per adulti “Il ritmo del mare“. In quel di Fara Vicentino, nella stessa giornata, “Sentieri divini” offrirà l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale che fonde la bellezza del territorio vicentino con la ricchezza della tradizione enogastronomica locale.

Salendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, a Treschè Conca di Roana, domenica 6 luglio, si andrà alla scoperta dei “Rimedi della nonna“. In quel di Gallio invece, nella medesima giornata, appassionati e non potranno assistere all’arrivo della 39° edizione del Giro del Medio Brenta.

A Schio, questa sera, spazio allo sport e alla solidarietà con la corsa “Santa Run, corri per un amico raro“. A Thiene, da oggi a domenica 6 luglio, l’appuntamento è con il secondo e ultimo weekend della Sagra di Rozzampia.

Marostica sotto le stelle, questa sera, offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un suggestivo viaggio alla scoperta della storia della città. In quel di Velo d’Astico, da oggi a domenica 6 luglio, torna il “Luglio Velese” con un ricco cartellone di eventi adatto a soddisfare tutti i gusti.

Domani 5 luglio invece, a Colceresa, lo spettacolo “Il Serpente e il Dragone” trasporterà grandi e piccoli in un mondo di incantesimi, creature misterose e castelli. A Pedemonte infine, domenica 6 luglio, si terrà il Mercatino di creazioni artigianali e dei prodotti del territorio.

