Buone notizie per i fan del Boss: Bruce Springsteen ha confermato nuovi progetti in arrivo per il 2021 come la pubblicazione di “Tracks 2” e un tour nel 2022.

C’è molta attesa tra i fan per un secondo box di brani inediti raccolti durante gli anni di carriera dell’artista che farà seguito a “Tracks”, il cofanetto di outtakes e brani rari pubblicato nel ’98.