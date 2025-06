Narrativa, polizieschi, noir e saggistica: i suggerimenti letterari per l’estate di Ronzani Editore

L’estate è sinonimo di vacanze. Qualunque sia la destinazione designata per trascorrerle, ma anche nel caso si rimanesse a casa, c’è una cosa alla quale non si può rinunciare in ferie: un bel libro. Certo, l’offerta letteraria è ampia, quindi trovare una lettura accattivante potrebbe non essere facile. Fortunatamente, un piccolo aiuto in tal senso viene da Radio Eco Vicentino e Ronzani Editore. I direttori della casa editrice infatti, Beppe Cantele e Luisa Maistrello, ai microfoni della rubrica “Filò“, hanno parlato con Gianni Manuel dei loro consigli libreschi per l’estate 2025.

L’Istria, la popolazione italiana, le tragedie del Secondo conflitto mondiale e dell’esodo. Ma anche la Guerra fredda e la conseguente divisione dell’Europa tra blocco sovietco e blocco americano, tra comunismo e capitalismo. Sono i temi che fanno da sfondo alle vicende raccontate in “Di sole, di vento e di mare“, di Nelida Milani, e “A Fiume, un’estate“, di Ezio Mestrovich.



“Di alcune comparse, a Venezia“, di Carlo della Corte, è un grandioso affresco sulla città lagunare dell’entre-deux-guerres, popolata da personaggi tragicomici. “Dove nuotano i pesci gatto“, di Tadej Golob, invece, è un poliziesco dove le investigazioni si intrecciano con le vite dei protagonisti e le anomalie del sistema di polizia. Un racconto di gelosie, adulterio e relazioni complicate tra i membri della squadra investigativa.

“Perché Istanbul ricordi“, di Ahmet Ümit, vede protagonista il commisario Nevzat e i suoi collaboratori, alle prese con un misterioso delitto. È solo il primo di una serie di omicidi rituali in luoghi storici della millenaria città. “Nel pozzo profondo“, di Claudio Uguccioni, offre invece un viaggio dalla Transnistria allo Stato Vaticano, passando per la Russia. Il racconto di un intrigo internazionale che, con un’indagine serrata su di un traffico di donne dell’Est Europa e brutali omicidi, farà emergere un’agghiacciante verità.

“Bibliomysteries e food-mysteries. Delitti in biblioteca, passando per la cucina“, di Rino Pensato, è un saggio che indaga le storie del mistero legate al mondo dei libri, degli archivi e delle cucine. “Dialoghi a distanza“, di Valentino Bompiani, raccoglie la terza e ultima parte della “trilogia autobiografica” dell’omonimo editore. Infine, “Raccontare libri. L’arte dell’intervista letteraria“, di Valentina Berengo, è una guida che fornisce gli strumenti per leggere, rileggere e presentare romanzi e saggi insieme ai loro autori.

Gabriele Silvestri

