Carmen Consoli torna con tre nuovi tour

Per Carmen Consoli “three is the magic number”. Dopo il grande successo della sua ultima tournée teatrale, in cui i concerti erano suddivisi in tre atti fra musica rock, acustica ed elettronica, la cantante ha deciso di tornare in tour con tre formazioni differenti.

La “volevo fare la rockstar TOUR” è la prima formazione compresa dalla full band di sette musicisti. A questa seguirà “Femme Fatale” che vedrà la cantate esibirsi sul palco in acustico insieme alla batterista Marina Rei. La terza è in trio con il violinista Adriano Murania e il chitarrista Massimo Roccaforte in “Acustico”.