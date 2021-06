“Che sogno incredibile” è il titolo della nuova canzone di Emma e Loredana Bertè

È proprio un “sogno incredibile” quello che sta vivendo Emma. La cantante ha infatti annunciato l’uscita di un nuovo singolo in collaborazione con la sua “mamma rock” Loredana Bertè.

La canzone è in arrivo per il 4 giugno: “Questo non è un classico pezzo estivo – ha commentato Emma sui social – Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè”.