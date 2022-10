Nek, “50|30”: il concerto del 2022 per celebrare una grande carriera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nek ha svelato il grande evento dal vivo pensato per festeggiare una lunga carriera: si chiama “30|50”, e andrà in scena a Milano.

<30>, come gli anni della sua carriera artistica iniziata nel 1992, e <50>, come gli anni compiuti dall’artista all’inizio del 2022: ecco spiegato il nome “30|50” che Filippo ha scelto per un imperdibile e unico appuntamento live che anticipa la pubblicazione di un nuovo progetto discografico.

Lo speciale concerto andrà in scena l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi e sarà l’occasione per rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista, attraversando così 30 anni grande musica.

Ma tante altre novità sembrano pronte ad arrivare. Nek, ricordando l’appuntamento al teatro degli Arcimboldi, ha scritto semplicemente: “Ci ritroveremo lì. Ed è solo l’inizio”.