Cosmo in concerto senza distanziamenti ma con green pass e tampone negativo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In ottobre, Cosmo tornerà sul palco per “vivere la musica come andrebbe vissuta”: Il cantante ha annunciato due concerti durante i quali non vigeranno le regole del distanziamento e i posti saranno in piedi. L’accesso potrà essere effettuato con il Green Pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima dell’evento.

Gli show si terranno sotto un grande tendone aperto ai lati per permettere la circolazione dell’aria. Regole simili sono già state utilizzate ad alcuni eventi all’estero. Se la situazione epidemologica dovrà peggiorare nell’autunno, le due date veranno ripogrammate e il biglietto verrà rimborsato.