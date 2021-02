È morta Mary Wilson la fondatrice delle Supremes

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La fondatrice delle Supremes Mary Wilson si è spenta all’età di 76 anni nella sua casa di Henderson in Nevada. La morte è stata comunicata dal pubblicista della cantante che però non ha dichiarato le cause.

Insieme a Diana Ross e Florence Ballard, la cantante ha pubblicato canzoni di successo come “Where Did Our Love Go?” e “Stop! In The Name Of Love”. Secondo Variety, la cantante avrebbe pubblicato un video su YouTube due giorni prima della sua morte annunciando l’arrivo di nuovo materiale da solista.