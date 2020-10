È morto Spencer Davis, aveva 81 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È scomparso a 81 anni Spencer Davis, fondatore e chitarrista dello Spencer Davis Group a causa di una polmonite. Davis aveva anche suonato con Bill Wyman, negli Stones e nei Fleetwood Mac.

La band dell’artista era diventata famosa grazie alla cover di “Keep on Runnin” che ha scalzato “We Can Work It Out” dei Beatles dalla cima della classifica inglese. L’apice del successo è arrivato con “Gimme Some Lovin’”, canzone poi rifatta dai Blues Brothers.