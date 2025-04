Il ricordo di Alice illumina il buio: l’ultimo saluto al palasport per la giovane mamma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una fiammella a fare luce su di una candela, il buio intorno dei giorni più difficili, quelli che seguono a una grave perdita. E’ e sarà il suo ricordo a illuminare gli animi di quanti sono addolorati per la scomparsa di Alice Peretti, giovane donna e mamma vicentina che nel giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, ha chiuso gli occhi a causa di una malattia grave e inarrestabile. Una morte prematura e contro natura per una vita vissuta fino ai 35 anni appena. Un triste addio che ha sconvolto più comunità dell’hinterland di Vicenza, oltre che tante famiglie: non ultima quella allargata del club di rugby della città, dove il compagno di Alice, David, è membro della squadra dei Rangers.

A piangerla sono i familiari e parenti più prossimi primi fra tutti, alle prese non solo con il legittimo dolore personale profondo da affrontare per una perdita improvvisa, pensando al futuro al bimbo della coppia residente a Creazzo Colle. Un piccolo di soli 17 mesi rimasto senza la mamma che lo accudiva con infinito amore. E così una madre, Sabrina, privata a sua volta di una figlia, con un fratello e una sorella della cara Alice, Valentina e Fabio, a sorreggere insieme il peso del tragico evento.

Creazzo, paese scelto per costruire una famiglia da Alice e David, ma anche Altavilla e la vicina frazione Tavernelle, dove la 35enne vicentina spirata domenica era cresciuta prima di condividere con il compagno un sogno, quello di diventare genitori. Nel corso del 2019 lei e la sua famiglia ha dovuto affrontare la morte del padre, Luciano Peretti. Lei stessa sui social lo definiva come “l’eroe della mia vita” e lo avrebbe voluto vedere nei panni di nonno coccolare il suo piccolo frutto di amore, nato nel dicembre del 2023.

L’ultimo saluto ad Alice si terrà giovedì 24 aprile alle ore 10 presso il palasport di Sovizzo in via Roma. Impianto messo a disposizione dall’amministrazione comunale per garantire ospitalità ad un alto numero di persone che vorranno testimoniare vicinanza e preghiera agli affetti più cari ad Alice. A scortare il feretro della giovane mamma, insieme ai parenti, ci sarà una squadra più che mai unita intorno a David, quella dei Rangers, al quale spetta una partita dura, ma che non affronterà mai solo.

