Elettra Lamborghini diventa la protagonista di un fumetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Elettra Lamborghini si trasforma in “Wonder Elettra” e diventa la protagonista di un fumetto per ragazzi in uscita il 29 ottobre. Il titolo della graphic novel è “Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo”.

La cantante-eroina è proiettata in un universo parallelo ricco di sorprese dove dovrà affrontare una serie di difficoltà per raggiungere il suo scopo: quello di diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo.