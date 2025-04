Vibes 4 Schio prende forma grazie a quattro giovani “moschettieri” delle console

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giovani “al quadrato” e Giovanni di nome, entrambi. Sono loro i vivaci portavoce di “Vibes 4 Schio”, accompagnati dalla nostra ospite fissa e gradita Roberta Marta di Siggi Group.

Giovanni Frasson e Giovanni Zio sono i nomi di due ragazzi, freschi di amicizia nata grazie a una passione comune. “Per la musica, il divertimento, la vita notturna” come esordisce la coppia di ragazzi vicentini. Vibrazioni positivi da dispensare e regalare da parte di un poker di giovani che tra la fine estate e inizio autunno scorsi si sono ritrovati a pensare in grande senza pensare “ai grandi”, rimboccandosi le maniche tra coetanei di età tra i 19 e i 23 anni che hanno voglia non solo di divertirsi, ma di costruire qualcosa.

La puntata di Start Up condotta da Gianni Manuel è dedicata a loro, “giocando in casa” a Radio Eco Vicentino dove console, playlist e disk jockey sono davvero pane quotidiano. E c’è un fine benefico da associare agli eventi nati per far divertire, consapevolmente. “Anna 4 Children” è l’associazione che collabora con questi bravi ragazzi, attiva nella gestione di un orfanotrofio in India, con l’obiettivo di devolvere i fondi raccolti in una struttura di aiuto ai bambini disabili nelle scuole del territorio vicentino.

Si parla nel corso dell’intervista dei primi passi mossi nelle “serate” con questi deejay a proporre musica, di come si sono conosciuti, e dei loro obiettivi. Appuntamento allora per venerdì 9 maggio 2025 (rinvio di una settimana in caso di maltempo) per l’evento che dalle 18 a notte inoltrata si snoda in tre fasi caratterizzate dai diversi generi di musica proposta nella location sempre invitante della Fabbrica Alta. A due passi dal centro della città di Schio. Dall’happy hour iniziale ai dj set con tutti e quattro i giovani promotori dell’evento protagonisti alle console spara musica, e con il food truck e drinks per tutti.

Già parecchi i partner che hanno deciso di concedere un aiuto concreto e dare una mano al team, aziende e altre realtà tutti citati nel corso della puntata, tra cui il Comune di Schio che metterà a disposizione la logistica oltre a contribuire a promuovere l’evento musicale.

