Elisa ha raccolto 230.000 euro per i suoi musicisti e crew

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Elisa ha raccolto e devoluto alla sua troupe 230mila euro, soldi che corrispondono ai ricavi netti del suo ultimo tour di otto date. La cantante aveva annunciato che lei, il suo manager e l’agenzia live “Friends and Partners” con la quale collabora hanno rinunciato di percepire il compenso per pagare crew e musicisti il doppio.

La notizia è arrivata anche all’estero, dove la rivista inglese IQ riporta i numeri: 190mila euro sono andati a band e tecnici e 40mila ad un fondo per sostenere la crew. “Alcuni membri del mio gruppo, tecnici e musicisti, sono con me da quando ho fondato la mia band, circa 23 anni fa.” Ha commentato Elisa. “Sono come la mia famiglia e si sarebbero trovati in grave difficoltà se non avessi preso questa decisione. Questo è il momento in cui dobbiamo fare qualcosa e non aspettare che lo faccia qualcun altro”.