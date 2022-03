Il mondo dell’arte si schiera con il Pianeta: ecco tutte le iniziative artistiche dell’Earth Day 2022

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca quasi un mese all’inizio della 52esima edizione della Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Come ogni anno anche il mondo della musica si unisce per celebrare il Pianeta.

Spiccano il Concerto per la Terra con direttore artistico Giovanni Allievi che dalla Nuvola di Fuksas nel quartiere EUR di Roma si collegherà in streaming con artisti da tutto il mondo. Il 22 aprile partirà anche Looking For Earth, un evento in collaborazione con la factory milanese Looking for Art dedicato alla diffusione dell’arte contemporanea con un approccio etico e sostenibile.