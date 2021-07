Ennio Morricone, in edicola la “complete collection” nel primo anniversario della scomparsa

Una collana di quindici CD esplorerà le diverse anime del maestro e compositore Ennio Morricone scomparso il 6 luglio 2020. La “Complete Collection” vuole celebrare il genio dell’artista dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra fino alle canzoni.

All’interno della collezione si potranno trovare anche dei contenuti inediti come testi ed immagini che ripercorrono le tappe della vita e della musica del Maestro. A dare il via alla collana è il CD “Music for Cinema volume 1” che contiene i temi per i film composti tra il 1964 e il 1965.