Manu Chao ha annunciato quattro concerti in Italia a luglio

L’ex leader dei Mano Negra Manu Chao torna a far ballare l’Italia. Il cantante ha annunciato quattro tappe per il suo progetto “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”.

Venerdì 30 luglio l’artista si esibirà al No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine ad Udine. Il 2 agosto, si sposterà in territorio Veneto dove canterà al Parco della Musica a Padova. Il cantautore sarà poi ospite all’Eremo di Sant’Alberico a Verghereto il 5 agosto per poi concludere il tour italiano sabato 7 agosto a Pian Di Spilli sul Monte Cucco in Umbria.