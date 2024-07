Arrivano i week end di “mezza estate”: eventi in Festa (Italiana) dal 12 al 14 luglio

Il week end di metà luglio offre un vassoio molto ampio e variegato di iniziative ed eventi per i vicentini che vogliono “rimanere” appunto in provincia e dedicarsi a queste proposte a km zero (o quasi). Dall’Altopiano, che come ogni estate moltiplica le offerte di svago, relax e divertimento rivolte a tutti, fino alle aree dell’Ovest e Alto Vicentino, basta scegliere la metà magari seguendo i consigli offerti dagli speaker di Radio Eco Vicentino nel consueto appuntamento con Festa Italiana.

A Valdagno, da venerdì 12 a sabato 13 luglio, proseguono le iniziative in occasione della manifestazione “Valdagno Estate”. A poca distanza, in quel di Recoaro Terme, nuovo appuntamento con la Notte Bianca, in programma per sabato 13 luglio. Dal tramonto a notte inoltrata, la città offrirà divertimento con musica, spettacoli e buon cibo. A Castelgomberto, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, si terrà la 227esima Fiera di S. Maria Maddalena. Durante tutte le serate funzioneranno forniti stand enogastronomici con specialità trippe.

Venerdì 12 luglio, a Treschè Conca, l’escursione “Animali all’alba” condurrà i bambini e le loro famiglie alla scoperta degli animali che popolano l’Altopiano. Sempre a Treschè Conca, e nella stessa giornata di venerdì 12 luglio, si terrà un evento imperdibile per gli amanti della buona musica e del buon vino. Trattasi di “Vini e Vinili”, happy hour con dj set presso l’hotel Belmonte. Per tutto il weekend, a Roana, si terrà il tradizionale Festival della cultura cimbra. La manifestazione offrirà una varietà di iniziative per far scoprire la storia, le tradizioni, gli usi, i costumi e le leggende cimbre del territorio roanese. In quel di Gallio, venerdì 12 luglio, si terrà un corso d’arte per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni intitolato “Il potere dell’Arte”. Una fantastica opportunità per i giovani partecipanti di esplorare la propria creatività e di esprimere le proprie emozioni attraverso l’arte. Ad Asiago invece, domenica 14 luglio, prenderà il via la nuova edizione di “Aperitivo con l’autore”, la rassegna letteraria che ormai rappresenta una delle proposte più qualificanti dell’estate asiaghese.

A Caltrano, sabato 13 luglio, avrà luogo un appuntamento unico e imperdibile all’insegna della coreografia. Nello stesso giorno, a Calvene, si terrà invece la Color Run. Dopo la gara, festa aperta a tutti con schiuma party, dj set, cibo e bevande. A Lugo di Vicenza, sabato 13 luglio, si terrà la “Festa di mezza estate”. A Posina, sabato 13 luglio, si potrà percorrere la Strada delle 52 Gallerie nel momento in cui le luci del tramonto tingono i monti di colori magici.

Breganze, venerdì 12 luglio, in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi ospiterà “Il Sogno Olimpico”. Un evento all’insegna dello sport con letture, protagonisti e sogni a cinque cerchi. In quel di Carrè, per tutto il fine settimana, avranno luogo i primi appuntamenti di “Luglio a Carrè”, con un ricco cartellone di attività per tutti i gusti. Infine, A Campolongo sul Brenta, sabato 13 e domenica 14 luglio, si terrà la grande festa in riva al fiume. La manifestazione sarà caratterizzata da stand gastronomico, coctkail bar e area drink, dj set e serate musicali. A Lonigo, venerdì 12 luglio torna “Calici Luna e Stelle”, un evento che celebra l’eccellenza enologica e gastronomica del territorio.