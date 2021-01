Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Umberto Tozzi ha difeso la sua canzone “Gloria” usata in un comizio di Donald Trump. “Mi dissocio completamente, è un brano scritto per la bellezza alla vita, non un inno di rivolta” ha detto il cantante su un video dell’artista.

L’artista ha voluto diffondere pubblicamente il video sia in inglese che in italiano per spiegare il messaggio di amore e bellezza alla base della canzone del 1979.