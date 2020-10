Guardare un concerto da una bolla di plastica? Questa è l’idea dei Flaming Lips

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Flaming Lips stanno organizzando un concerto a Oklahoma City e per rispettare il distanziamento sociale disporranno i fan all’interno di bolle di plastica giganti.

La band ha già sperimentato la soluzione al Race for the Prize per il Late Show e per registrare il concerto per Tiny Desk. Ogni bolla può accomodare fino a tre persone: “Una volta riempite le bolle la gente può restarci dentro per parecchio tempo – ha spiegato il frontman della band – “Io lo facevo già nel 2006, alla fine della parata di Halloween entravo nella bolla e passeggiavo per strada per un’oretta”.