Julia Bardo è la candidata italiana per il Music Moves Europoe Talent Award

Il Music Moves Europe Talent Award, premio europeo per musica pop e contemporanea che celebra le giovani star emergenti in Europa, è iniziato. La candidata per l’Italia è la cantante bresciana Julia Bardo.

I 16 partecipanti si esibiranno all’Eurosonic Noorderslanf in Olanda il 15 gennaio 2021. La giuria selezionerà 8 vincitori, i quali saranno premiati con 10mila euro da spendere in promozione per spingere la loro carriera internazionale.