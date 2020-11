I Pooh pubblicano una raccolta con tutti i brani della loro carriera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arriverà nei negozi il 20 novembre “Le canzoni della nostra vita”, una raccolta che celebra la storica formazione italiana dei Pooh. La raccolta conterrà inoltre un inedito intitolato “Meno male”, una canzone che doveva essere inserita nell’album di debutto della formazione del 1971.

Nel best of saranno inclusi brani sia in versione studio che dal vivo come “Piccola Katy”, “Pensiero” e “Mi manchi”. Il box set sarà disponibile in due versioni: un quadruplo cd contenente 72 bani e un triplo vinile contenente 36 canzoni.