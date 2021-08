Madame dirigerà il concerto della Notte della Taranta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il concerto del 28 agosto della 24esima edizione della Notte della Taranta sarà diretto da Madame in collaborazione con Enrico Melozzi.

Il live in programma sarà incentrato sul valore della libertà che, come ha dichiarato la rapper vicentina, verrà esposto mescolando vari generi come il rap, il classico e il rock. “Spero di riuscire al meglio in questa impresa – ha detto Madame – sono gasatissima. Ci vediamo presto in Puglia”.