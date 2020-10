Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Volo ha annunciato un concerto gratuito a Piazza Pio XII, a due passi da San Pietro a Roma, per omaggiare e celebrare l’eredità artistica del compianto compositore romano Ennio Morricone.

L’evento live, intitolato “Il Volo tribute to Ennio Morricone” è in programma per il 5 giugno 2021 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1.