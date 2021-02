L’evento in streaming “L’Ultimo Concerto” aggiunge artisti al cast

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sabato 27 febbraio a partire dalle 21 decine di club in tutta Italia trasmetteranno in streaming sul sito www.ultimoconcerto.it esibizioni gratuite di uno o più musicisti come Manuel Agnelli, Lo Stato Sociale, Cosmo, Subsonica e tanti altri per sostenere i club italiani, chiusi oramai da un anno.

Il cast dell’evento si è arricchito di artisti e ora ne conta più di 80 che si esibiranno in contemporanea. Accedendo al sito si potrà scegliere il proprio club e la propria band preferita con l’opportunità di fare zapping tra un esibizione e l’altra.