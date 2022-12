Marco Mengoni, 8 luglio a San Siro per gran finale tour stadi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Marco Mengoni ha annunciato il gran finale live del tour “Marco negli stadi 2023″, programmato a San Siro, dove tornerà l’8 luglio del 2023. Proprio al Meazza, lo scorso 19 giugno, il cantautore si era esibito per la prima volta in uno stadio, collezionando un sold out davanti ad oltre 54mila spettatori. San Siro sarà l’occasione per festeggiare e condividere con il pubblico il percorso musicale del progetto multiplatino “Materia”, il cui ultimo capitolo uscirà proprio nel 2023.

In Veneto sono programmati due appuntamenti: la data zero a Bibione il 17 giugno, e quella a Padova fissata per il 20 giugno.

Prima del nuovo tour negli stadi che lo attende la prossima estate, Marco Mengoni tornerà sul palco di Sanremo, dove 10 anni fa trionfò con il brano “L’Essenziale”, segnando un punto importante e fondamentale della sua carriera.