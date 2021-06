Michele Bravi diventa internazionale: in arrivo la collaborazione con Sophie and the Giants

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Michele Bravi ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo in arrivo il 18 giugno. La nuova canzone “Falene”, che non farà parte dell’album “La geografia del buio” è frutto della collaborazione tra il cantante e il gruppo britannico Sophie and the Giants.

La notizia, divulgata sui social e accompagnata dalla copertina del singolo, ha scatenato l’entusiasmo non solo dei fan ma anche di alcuni artisti italiani come Chiara Galiazzo ed Elodie.