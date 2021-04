Mitiga, in arrivo l’app per seguire i concerti in sicurezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’app potrebbe essere una delle soluzioni per anticipare il ritorno degli eventi live. “Mitiga” arriva direttamente dalle menti di due giovani ingegneri marchigiani, Daniele Coccia e Fabio Traini e consente l’accesso ad eventi solo a chi è stato vaccinato o abbia ricevuto un risultato negativo al tampone.

Inizialmente il progetto è stato proposto alla FIGC per permettere ai tifosi di ritornare negli stadi ma non solo: “Ne stiamo parlando con altri soggetti istituzionali – hanno detto i due ingegneri – ma non possiamo dire di più: è tutto in itinere”.