Milan: Allegri si presenta

Ad undici anni dall'addio. Il suo ritorno era stato annunciato ufficialmente il 30 maggio, ma oggi il tecnico rossonero si è presentato in conferenza stampa subito dopo aver diretto il primo allenamento stagionale: “Sono contento e ho tanto entusiasmo. Servirà essere un blocco unico e lavorare tutti nella stessa direzione”. E ancora: “L'obiettivo numero uno è riportare la squadra in Champions League essendo un club di valore mondiale”. Poi sul mercato: “Non servirà una rivoluzione, l'importante è arrivare pronti alla prima partita il 17 agosto. Theo? Ha fatto le sue scelte, gli auguro il meglio”.

Durante l'intervista Allegri ha dichiarato di aver cominciato subito a lavorare col ds e con tutta la società perchè “per ottenere risultati – ha affermato – serve essere un blocco unico, serve remare tutti nella stessa direzione con professionalità”.

A chi gli ha chiesto cosa è cambiato negli ultimi 15 anni e se lo scudetto è un obiettivo ha risposto: “Io ho avuto la fortuna di lavorare al Milan per 4 anni col presidente Berlusconi e con Adriano Galliani. Grazie a loro e grazie ai giocatori ho avuto la possibilità di vincere. Poi sono andato alla Juventus e lì ho lavorato 8 anni, anzi colgo l'occasione per ringraziare la Juve, il presidente Agnelli e l'ingegner Elkann. Io cerco di mettere i calciatori nelle condizioni di vincere, ma tutto parte dalla società che deve essere un blocco unico. Sono sicuro che al Milan lo sarà. La rosa è di ottimo livello, ci sono giocatori di valore e il ds Tare sta monitorando tutte le situazioni. L'obiettivo è arrivare a fine agosto nelle condizioni migliori. Poi si comincia a lavorare, i primi sei mesi serviranno a porre le basi, a marzo si vedrà come siamo messi e si deciderà la stagione”.

Mister Allegri, infatti, preme affinchè si cominci a lavorare con determinazione affinchè si possa essere a marzo nelle migliori condizioni possibili. Poi precisa che il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions e che, quindi, a marzo è necessario essere in quelle posizioni.

Sul mercato: “Al mercato pensa il direttore Igli Tare, le uscite sono state condivise. Ho 25 giocatori a disposizione e sono molto contento di loro. L'importante sarà lavorare bene per arrivare pronti al 17 agosto, quando giocheremo la prima partita da dentro e fuori in Coppa Italia”. Allegri sottolinea l'importanza di “diventare una squadra al più presto. Prima lo facciamo, prima otterremo risultati. Sicuramente ho visto dei ragazzi molto disponibili e molto attenti. Oggi iniziamo ad allenarci con la palla e vediamo, io sono molto fiducioso. Sicuramente non occorre una rivoluzione”.



Poi sullo spogliatoio: “Bisogna sempre divertirsi, ma farlo con grinta e cercando di vincere. Facciamo un lavoro meraviglioso, ma come tutti i lavori va fatto con grande passione. Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Quando si arriva a Milanello la mattina bisogna farlo con grande entusiasmo e la consapevolezza di essere molto fortunati”.