MTV Music Awards 2020: Ariana Grande e Lady Gaga canteranno “Rain on Me” live

VMAs del prossimo 30 agosto vedranno Ariana Grande e Lady Gaga debuttare per la prima volta dal vivo il loro ultimo brano, uscito lo scorso mese.

Le due cantanti si presentano con nove nomination, il numero più alto tra tutti i candidati. “Rain on Me” è candidato per “Video of the Year”, “Song of the Year”, “Best Collaboration”, “Best Pop”, “Best Cinematography”, “Best Visual Effects” e “Best Choreography”. Causa Covid-19, l’evento andrà in scena in diverse location all’aperto a New York.