“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino è stata accusata di plagio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino è diventata virale conquistando il primo posto delle classifiche di ascolti, vendite e trasmissione in radio. Tutto questo successo però ha portato anche qualche paragone e polemica.

La canzone dei due artisti è stata accusata di plagio con tanto di riferimento a “Se mi lasci non vale”, “We are the People” degli Empire of Sun e una canzone di Cesare Cremonini. I due cantanti non sono preoccupati delle accuse e l’hanno presa sul ridere.